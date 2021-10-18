Ростов-на-Дону, 18 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 октября.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 женщин в возрасте от 59 до 90 лет и десять мужчин в возрасте от 48 лет до 91 года. Все пациенты имели хронические заболевания.

С начала пандемии COVID-19 не смогли победить 7 329 жителей Ростовской области.