Москва, 18 октября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В прогнозе социально-экономического развития на 2022−2024 годы нет такого важного показателя, как уровень бедности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Но одна из групп, в отношении которых нужно серьезно работать, это группа тех, кто живет ниже прожиточного минимума. По порядку разработки прогноза такая цифра должна быть в прогнозе, но она в этот раз не представлена правительством, что на мой взгляд, является некоторым недостатком», — сказал Кудрин.

Прогноз социально-экономического развития входит в пакет документов, представляемых в Госдуму в рамках обсуждения проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы. Прогноз представляет глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал борьбу с бедностью одним из приоритетов работы.