Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 18 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Замеры, проведенные Гражданской гвардией Испании совместно с Военным отделом по чрезвычайным ситуациям, подтвердили, что в некоторых точках острова Ла-Пальма 17 октября было зарегистрировано плохое качество воздуха, хотя его уровень не представляет опасности для населения. Об этом пишет La Razón.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

При этом ранее технический директор Плана по чрезвычайным вулканическим ситуациям Канарских островов (Pevolca) Мигель Анхель Моркуэнде заявил, что в населенных районах долины Аридане нет тревожных уровней серной кислоты.

Поэтому качество воздуха в настоящее время «остается достаточно хорошим», несмотря на дымку, отметил он.