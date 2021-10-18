Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Ленинградской области за истекшие сутки выявили 296 новых носителей коронавируса, что на пять человек меньше, чем днем ранее. Об этом 18 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

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Наибольшее число новых случаев за прошедшие сутки лабораторным путем подтверждено в крупных городах региона, таких как Мурино (29), Выборг (21), Тихвин (14), Гатчина (13), Кириши (12), Всеволожск (11), Волхов и Лодейное Поле (по 10).

Как уточнили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Ленинградской области, в настоящий момент в регионе развернуто 2398 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Из них свободно 576 коек (24,02%). За минувшие сутки на больничные койки поступило 75 пациентов, при этом за день до этого было госпитализировано 129 заболевших. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в настоящий момент находятся 40 больных.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 73 998 местных жителей. Из них выздоровели 55 810 человек, в том числе 256 были выписаны за прошедший день. Скончались 2509 заболевших, в том числе один летальный случай был зарегистрирован за минувшие сутки.