Минск, 18 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. По мнению Александра Лукашенко, в конце 2020 года он пережил попытку революции, и в начале 2022 года может быть предпринята новая попытка смены власти. Об этом он заявил 18 октября в Минске, выступая перед руководством Комитета госбезопасности Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Обратите внимание: ситуация остается напряженной. Дата очередной попытки революции — период проведения Конституционного референдума», — заявил Лукашенко.

Его предупреждение в обращении к руководству КГБ цитирует пресс-служба президента Белоруссии через телеграм-канал «Пул первого».

Напомним, в финале президентской кампании 2020 года Александр Лукашенко столкнулся с массовыми акциями ненасильственного протеста. Манифестациям и митингам на предприятиях против фальсификации выборов и полицейского террора он противопоставил немногочисленные митинги и автопробеги своих сторонников, а также жестокие массовые репрессии, сопровождавшиеся убийствами и погромами. 2021 год он объявил «годом народного единства» и призвал «перевернуть страницу», однако не был услышан ни народным большинством, ни оппозицией.

Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года. Во время президентской кампании он обещал провести «конституционную реформу» и создал несколько комиссий по выработке новой редакции Основного закона. Он также обещал провести местный референдум в Бресте по экологической проблеме, а также провести республиканский референдум по новой Конституции или внесению дополнений и изменений в нынешнюю. Конституционный референдум ожидается в феврале 2022 года.

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