Москва, 18 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В России наибольший прирост выявленных заражений за сутки зафиксирован в Москве, сообщает 18 октября оперативный штаб по борьбе с противодействием коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

В столице за сутки выявили 6823 случая заражения коронавирусом. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область — 3097 и 2768 случаев. Приблизилась к тысяче случаев Самарская область — 915 выявленных заражений. Замыкает первую пятёрку Нижегородская область — 715 случаев.

Вместе с этими регионами в первую десятку попали Воронежская область, Башкирия, Пермский край, Крым и Свердловская область.

Новые случаи заражения выявлены во всех субъектах страны. Наиболее благополучная ситуация в Магаданской области, на Чукотке и в Ненецком автономном округе — 20, 17 и 12 новых случаев соответственно.

Всего в России за последние сутки в России выявлено 34 325 новых случаев заражения коронавирусом.