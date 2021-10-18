Варшава, 18 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 18 октября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Pixabay.com Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 1 537 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли три человека, двое из которых имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 2 941 126 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 76 115. В больницах по состоянию на 1 октября находятся 1 987 пациентов с COVID-19, из них 192 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.