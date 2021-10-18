Нижний Новгород, 18 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. За минувшие сутки 38 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 27 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7206 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 октября выявили 715 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордным приростом зараженных за время эпидемии. Накануне сообщалось о 711 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 181 237 случаев. Активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 10 171 человек.

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