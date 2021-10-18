Ростов-на-Дону, 18 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Ростовской области ежедневно обновляются рекорды по числу заражений коронавирусом. Так, за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 586 человек. Днём ранее было подтверждено 579 случаев заражения, передаёт ИА REGNUM 18 октября.

Коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены во всех городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (203), Шахтах (23), Таганроге (22), Волгодонске и Новошахтинске (по 20), Новочеркасске (17), Азове (15), Каменске-Шахтинском (13), Батайске (12). 15% заразившихся — люди старше 66 лет, более 18% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 148 234 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 125 623 пациента.