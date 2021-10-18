Воронеж, 18 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 676 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 18 октября региональный оперативный штаб. Накануне, 17 октября, сообщалось о 673 новых пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в регионе признаны выздоровевшими после коронавируса 262 человека. Статистику смертности от COVID-19 пополнили 36 воронежцев.

Всего с марта 2020 года в Воронежской области подтверждено 144 597 случаев заражения коронавирусом, выздоровели из этого числа 116 511 человек. Жертвами инфекции стали 6 456 воронежцев.

При этом на 18 октября прививки от коронавируса получили 811 999 человек, в том числе двукратно 741 564 воронежцев — из 1 516 376 взрослых жителей региона. Это чуть более 50% при плане вакцинации в 80%.