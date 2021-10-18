Москва, 18 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В России коллективный иммунитет составляет 45%, сообщили 18 октября в федеральном штабе по противодействию распространению коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

В штабе привели статистику по вакцинации. Согласно этим данным, первый компонент вакцины получили 51 018 767 жителей России, полностью привились 47 558 639 человек.

За сутки выявили 34 325 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным значением за всю пандемию. Скончались от ковида 998 человек.