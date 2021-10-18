Москва, 18 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Инициатива правительства России «Мой частный дом» будет включена в национальный проект «Жильё и городская среда», соответствующий запрос подготовлен Министерством строительства РФ. Об этом сообщает 18 октября ТАСС.

Андрей Дьячков ИА REGNUM Частный дом

Директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко, отвечая на письмо Общественного совета при министерстве, сообщила, что запрос на изменение паспорта федерального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда» уже подготовлен. Это изменение предполагает «включение мероприятий новой социально-экономической инициативы «Мой частный дом».

Предполагается, что в национальный проект войдёт задача повысить ввод частных домов к концу 2030 года до 50 млн кв. м. Также будут созданы условия для формирования реестра типовых проектов индивидуальных жилых домов и распространения на ИЖС проектного финансирования со счетами эскроу.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива «Мой частный дом» нацелена на развитие индивидуального жилищного строительства. Её авторы полагают, что к 2024 году в России удастся запустить массовое строительство частных домов, а к 2030 году 500 тыс. человек смогут получить ипотеку на такую стройку.

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