Москва, 18 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 998 пациентов. Об этом 18 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 224 310.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 34 325 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 8 027 012.

При этом отмечается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 7 017 055 человек, 16 431 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 997 пациентов.