Москва, 18 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Число заражений коронавирусом в России, подтверждённых исследованиями, за последние сутки выросло на 34 325 случаев. Об этом 18 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Такого значения суточная статистика достигла впервые, обновив абсолютный максимум. Прежний самый высокий результат был зафиксирован накануне, 17 октября. Тогда тестирование подтвердило 34 303 случая заражения коронавирусом. Общее число заражений, по данным штаба, в стране достигло 8 027 012 случаев.

В обновлённой статистике говорится, что за сутки от коронавирусной инфекции умерли 998 человек, с начала пандемии — 224 310 человек. Выздоровели ещё 16,4 тыс. человек — более 7 млн с начала распространения вируса.

Коллективный иммунитет в России на текущий момент оценивается на уровне 45%. Вакцинировались первым компонентом более 51 млн человек, обе прививки сделали свыше 47,5 млн человек.