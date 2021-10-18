Москва, 18 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории России было выявлено 34 325 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 8 027 012.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 998 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 224 310.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7 017 055 человек вылечились от нового заболевания, 16 431 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 34 303 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, что стало новым рекордным числом за все время пандемии.