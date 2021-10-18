Рига, , 11:34 — REGNUM Евросоюзу необходимо усилить ограничения в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа», заявил 18 октября министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, необходимо ввести более строгие санкции, учитывая, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «по-прежнему продолжает использовать миграцию в качестве гибридного оружия».

«Считаю, что нам нужно полностью подвести под санкции «Белавиа», чтобы она не могла получать какую-либо помощь. Это означает больше санкций», — сказал он перед началом заседания Совета министров иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз, США и их союзники использовали инцидент 23 мая с бортом Ryanair в белорусском воздушном пространстве как повод для применения санкций к официальному Минску. Авиакомпаниям этих стран рекомендовано облетать воздушное пространство Белоруссии, а белорусскому госмонополисту «Белавиа» запрещено пролетать в воздушном пространстве этих стран.

Лайнер авиакомпании Ryanair 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска после сообщения о возможном минировании.