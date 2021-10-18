Рига, 18 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Евросоюзу необходимо усилить ограничения в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа», заявил 18 октября министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич

По его словам, необходимо ввести более строгие санкции, учитывая, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «по-прежнему продолжает использовать миграцию в качестве гибридного оружия».

«Считаю, что нам нужно полностью подвести под санкции «Белавиа», чтобы она не могла получать какую-либо помощь. Это означает больше санкций», — сказал он перед началом заседания Совета министров иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз, США и их союзники использовали инцидент 23 мая с бортом Ryanair в белорусском воздушном пространстве как повод для применения санкций к официальному Минску. Авиакомпаниям этих стран рекомендовано облетать воздушное пространство Белоруссии, а белорусскому госмонополисту «Белавиа» запрещено пролетать в воздушном пространстве этих стран.

Лайнер авиакомпании Ryanair 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска после сообщения о возможном минировании.