Мадрид, 18 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В наличии неприкосновенности у короля Испании нет никакой необходимости. Об этом в интервью радиостанции Cadena SER заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

«Я думаю, что нет необходимости признания этого статуса в отношении главы государства», — сказал Санчес.

Он назвал данный статус продуктом «другой эпохи, другого легитимного этапа нашей демократии, но не консолидированного демократического этапа с более чем 40-летней историей».

Согласно статье 56.3 конституции Испании, «личность короля неприкосновенна, и он не подлежит ответственности». Слова Санчеса прозвучали на фоне расследования в отношении экс-короля Испании Хуана Карлоса I, который отрёкся от престола в 2014 году в пользу своего сына и бежал за границу в связи с рядом расследований по делу о коррупции.