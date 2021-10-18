Москва, , 11:26 — REGNUM Вопрос о выдаче осужденного в России за шпионаж американского гражданина Пола Уилана в Соединенные Штаты для дальнейшего отбывания наказания будет 8 ноября рассмотрен четвертым апелляционным судом общей юрисдикции, который находится в Нижнем Новгороде. Об этом 18 октября сообщила адвокат Уилана Ольга Карлова.

Шпион

«Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (расположен в Нижнем Новгороде) рассмотрит вопрос о передаче Уилана в США для дальнейшего отбытия наказания 8 ноября, заседание начнется в 10:00 мск», — приводит ее слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший директор Службы внешней разведки Франции Бернар Бажоле заявил, что он полагает, что российский шпион якобы проник в 2017 году в французское министерство обороны.