Сеул, 18 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. С 19 по 23 октября в столице Южной Кореи пройдёт международная выставка авиакосмических и оборонных технологий (ADEX). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на организаторов выставки.

Kenny J Lee Южная Корея

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В этом году в мероприятии примут участие 440 компаний из 28 стран мира.

На выставке будут представлены 45 самолётов 37 типов, включая учебно-боевой самолёт FA-50, учебно-тренировочный самолёт KT-1, 34 единицы наземной техники 31 типа, включая боевой танк K-2 «Черная пантера» и самоходку K-9 Thunder, а также дроны, беспилотники, спутниковые навигационные системы и так далее.

Известно, что выставку посетят более 300 высокопоставленных лиц из 45 стран.

Отмечается, что все посетители выставки должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72-часа, или сертификат о полной вакцинации, проведенной не менее чем за 14 дней до проведения мероприятия.