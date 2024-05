Стокгольм, 18 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Шведская активистка Грета Тунберг впервые спела. Запись её выступления на концерте Climate Live в Стокгольме (Швеция) появилась в Сети 17 октября.

Birdinflight.com Грета Тунберг

Активистка исполнила композицию Never Gonna Give You Up певца 80-х Рика Эстли. По словам Тунберг, её выступление было способом «преподнести приятный сюрприз» всем, кто собрался на акции. Она также отметила, что общественное движение «Пятницы ради будущего» всегда начинает свои заседания с самого известного трека Эстли.

ИА REGNUM напоминает, что Climate Live был организован молодыми активистами по борьбе с изменением климата совместно с профессионалами в области музыки. Концерт прошёл в более чем 40 странах по всему миру.