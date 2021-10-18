Люксембург, 18 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко использует нелегальных мигрантов для того, чтобы оказывать давление на Европейский союз. Об этом 18 октября заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Люксембурге, его выступление транслировалапресс-служба Совета.

Aussiedlerbote.de Хайко Маас

«Лукашенко является никем иным, как главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов», — сказал он.

Также Маас отметил, что, по его мнению, Лукашенко «использует беженцев как средство оказания давления на европейские государства» и обвинил официальный Минск в «подавлении оппозиции и нарушениях прав человека», назвав политическую ситуацию в республике «драматической».

Помимо того, глава МИД ФРГ не исключил возможности введения санкций в отношении авиационных компания, которые доставляют мигрантов на территорию Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Германии опасаются наплыва нелегальных мигрантов в ФРГ через территорию Белоруссию и Польши и призывают власти ввести временный контроль на государственной границе.