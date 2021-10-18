Сеул, 18 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1489 человек. Об этом 18 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 18 октября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 40 400 262 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 78,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 18 883 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 33 185 615 человек.

За последние два дня (16 — 17 октября) в стране был зарегистрирован 2121 случай побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 323 018 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на шесть человек, до 787 человек.