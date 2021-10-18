Тбилиси, 18 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 25 385 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2479 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 18 октября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 664 813 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 614 855 победили инфекцию, в том числе 2374 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 9510 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 42 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5562 пациента, в оборудованных гостиницах — 970.

Днём ранее в Грузии после проведения 46 123 тестов выявили 4581 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 2494 человека, умерли за сутки 28 пациентов с COVID-19.