Брянск, 18 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Брянской области 18 октября впервые подтвердили 349 случаев заражения коронавирусом, что на пять больше, чем выявлено за предыдущие сутки и стало новым рекордом. Зарегистрировано 11 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество случаев заболевания COVID-19 в Брянской области достигло 70 702. Выздоровели 64 373 человека, из них 67 — выписаны за минувшие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 1 660 жителей.

С начала пандемии в регионе выполнено 878 567 исследований на коронавирус, в том числе 2 950 тестов проверены за сутки.