София, 18 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Специальный экспертный совет министерства здравоохранения Болгарии планирует ввести дополнительные меры по противодействию распространения коронавируса, подразумевающие объявление карантина на всей территории страны. Об этом 18 октября сообщило Болгарское радио.

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Согласно официальной информации, на внеочередном заседании министерства здравоохранения страны будет рассмотрено предложение главного санитарного эксперта Болгарии Ангела Кунчева об ограничении работы предприятий, организаций общественного питания и туристических фирм.

«Указанные меры будут ужесточены, это фактически решенный вопрос», — сказал глава ведомства Стойко Кацаров.

В то же время, по словам С. Кацарова, речь о всеобщем локдауне в данном контексте не идет.

«В Болгарии будут ужесточены карантинные меры в тех регионах, где ранее они соблюдались частично», — резюмировал он.

Напомним, по состоянию на 18 октября количество жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 541 тыс. человек. Из них 22 274 пациентов скончались от COVID-19.