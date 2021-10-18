Москва, 18 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Европа хочет превратить Украину в поставщика «зеленого» водорода. Об этом 18 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

morbihan-energies.fr Водородная энергетика

«Украину обязательно будут принуждать к «зелёной энергетике», — заявил эксперт.

«На это направлена большая часть помощи, выделяемой Украине. Украину хотят реально перевести с газовых рельсов на водородные», — пояснил политолог.

«В Европе видят Украину как потенциального поставщика так называемого зелёного водорода и хотят приспособить и переоборудовать под транзит водорода ее газотранспортную систему» — констатировал Борисов.