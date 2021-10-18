Москва, 18 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Здоровому человеку ежедневно необходимо 90 миллиграммов витамина С — одного из главных помощников в поддержании иммунитета. Об этом сообщила врач-диетолог Татьяна Залетова.

Лимоны

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В беседе с радио Sputnik специалист рассказала, что обеспечить эту дозу можно, употребляя овощи и фрукты.

«Для здорового питания и профилактики многих заболеваний надо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки, этого вполне достаточно. У людей, которые едят овощи и фрукты, дефицита витамина C не существует», — подчеркнула Залетова.

При этом диетолог добавила, что при простуде простуде потребность в витамине С возрастает, в некоторых случаях — в десятки раз. В этой ситуации нужное количество витамина определит врач, который порекомендует соответствующие препараты.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко назвал три способа усилить иммунитет своего организма в момент, когда температура воздуха падает и возрастает риск простудиться или заразиться вирусной инфекцией.

По его мнению, наиболее надёжным способом усиления организма является прививка от таких вирусных инфекций, как грипп и COVID-19. Также он рекомендует пить чай с мёдом, с лимоном и с имбирём и есть больше фруктов, содержащих витамин C. Ещё одно «секретное» оружие, позволяющее организму получить серьёзное преимущество в борьбе с инфекцией, — ходьба как минимум по пять тысяч шагов в день.