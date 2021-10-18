Новосибирск, , 10:00 — REGNUM Несмотря на то, что перепись населения в этом году проходит в особых условиях и новых форматах, Новосибирская область справится с задачей её проведения. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в ходе оперативного совещания сегодня, 18 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Символика переписи населения Александр Погожев © ИА REGNUM

«Просьба к представителям власти всех уровней — оказать максимальное содействие всем занятым на этой работе», — подчеркнул он.

Напомним, что на территории Новосибирской области, как и по всей стране, с 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения. На портале Госуслуг перепись завершится 8 ноября.