Сеул, 18 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал профильные ведомства незамедлительно разработать план ревакцинации населения, привитых однократной вакциной Janssen, производимой компанией Johnson & Johnson. Об этом 18 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представительницы администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

New York National Guard 2 Вакцина от коронавируса Janssen

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По её словам, в ходе совещании со своими советниками глава государства напомнил, что действие данной вакцины ослабевает после определённого периода времени.

Напомним, что 15 октября консультативный комитет по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) единогласно одобрил применение вакцины компании Johnson & Johnson для ревакцинации против коронавируса. Данное решение было принято в связи с более низким уровнем антител, вырабатывающихся у привитых вакциной J&J, в сравнении с вакцинами Pfizer и Moderna.

Мун Чжэ Ин также отметил необходимость «тщательной подготовки» больниц к амбулаторному лечению пациентов с коронавирусом.