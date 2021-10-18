Тирасполь, 18 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В ходе 998 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 315 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 61 861 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 56 413 человека, в том числе 315 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1430 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали 11 таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1565 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 434 случая заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 263 человека. В республике зафиксировали восемь случаев смерти пациентов с COVID-19.