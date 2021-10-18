Тбилиси, 18 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Национальный центр контроля заболеваний (NCDC) Грузии с 18 октября начинает марафон вакцинации от COVID-19 в отдалённых районах страны. Об этом сообщает пресс-служба NCDC.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

«Наша команда совместно с министерством здравоохранения начнёт проводить встречи с населением сёл, участвующих в марафоне, и даст возможность 150 тыс. человек на месте получить квалифицированную информацию о важности вакцинации», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что специальные мобильные бригады медиков будут объезжать сёла, пропагандировать вакцинацию и прививать всех желающих «на месте». Всего за неделю планируется охватить 49 сёл.

Стоит отметить, что в Грузии с сентября упали темпы вакцинации от COVID-19. Глава NCDC Амиран Гамкрелидзе выступает за принудительную прививочную кампанию, но в минздраве страны не поддерживают эту инициативу.