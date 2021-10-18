Нью-Дели, 18 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Общее число погибших с 16 октября в результате оползней и затоплений в южной части Индии, которые были вызваны мощными муссонными ливнями, выросло до 26. Об этом 18 октября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные местных властей.

65.mchs.gov.ru Ливень

Уточняется, что наибольшее количество жертв разгула стихии было зафиксировано в юго-западном штате Керала — 23 человека и еще трое — в южном штате Тамилнад.

Также отмечается, что в Керале 14 погибших было обнаружено в округе Коттаям и еще девять — в округе Идукки, при этом указывается, что главной причиной гибели людей стали оползни.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября стало известно, что как минимум 18 человек погибли в результате обрушений, наводнений и оползней, вызванных муссонными ливнями на юге Индии.