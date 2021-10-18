Баку, 18 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 17 октября выявили 1896 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 11 261 теста. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 502 207 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 478 403 человека, в том числе 764 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находится 17 039 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6765 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 19 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1681 выявленном случае заражения коронавирусом за сутки в результате 13 168 тестов. Выздоровевшими медики признали 675 человек. Скончались 12 пациентов с диагнозом COVID-19.