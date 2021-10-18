Петропавловск-Камчатский, 18 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Петропавловск-Камчатский, который является вторым по величине портом по приёму круизных лайнеров после Санкт-Петербурга, намерен закрепить свои лидирующие в этом направлении позиции. Планируется, что в порт будут заходить 22−25 круизных лайнеров, которые привезут на Камчатку в общей сложности порядка 50 тыс. туристов, об этом 18 октября на встрече с руководством туроператора Pacific Network заявил глава региона Владимир Солодов.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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«У нас уже создана базовая инфраструктура, построенная за счёт федеральных средств, — Морской вокзал. Сейчас задача, чтобы эта инфраструктура была связана воедино и в полной мере заработала для развития этого важного для нас вида туризма», — сказал Солодов.

Для круизных туристов разработают специальные экскурсии одного дня, обновят автобусную технику. Планируется также существенно преобразить центр Петропавловска-Камчатского.

«Необходимо реализовать планы среднесрочного масштаба, чтобы к 2024 году, когда у нас будет запущено новое здание аэропорта, мы смогли принимать круизные маршруты, составленные для туристов, целенаправленно приезжающих в Петропавловск-Камчатский», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, вулканолог с Камчатки Сергей Самойленко в ходе встречи президента России Владимира Путина с общественниками Дальнего Востока в сентябре 2019 года, попросил главу государства о федеральной поддержке для социального бизнеса.