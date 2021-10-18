Джакарта, 18 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Индонезия получила 2,5 миллиона доз вакцины Pfizer против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Вакцину Pfizer отправили в провинции Западная Ява, Центральную Ява и Джокьякарта.

Индонезия получила 2 585 700 доз вакцины от коронавируса. В Индонезии насчитывается 285 076 400 доз вакцины от коронавируса.

В настоящее время количество людей, которым была введена первая доза вакцины, достигло 51,3% или 107 млн человек, а 30% или 62 млн человек получили вторую дозу вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию продолжают поступать поставки вакцины против коронавируса из разных стран.

Подробнее в материале:В Индонезию поступают новые поставки вакцин от коронавируса