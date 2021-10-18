Кишинёв, 18 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 17 октября выявили 1115 случаев заражения коронавирусом в ходе 6412 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 316 529 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 296 577 человек, в том числе 973 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1924 человека с COVID-19, из которых 173 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 7235 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 29 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 1565 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 7793 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1345 человек, скончались 34 пациента с COVID-19.