Тбилиси, 18 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Вашингтоне внимательно следят за тем, что происходит с находящимся под арестом экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом сообщила посол США в Тбилиси Келли Дегнан грузинской службе «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

Посольства США в Тбилиси Посол США в Грузии Келли Дегнан

Она отказалась отвечать на вопрос журналиста, является бывший грузинский лидер политзаключенным, сказав, что «не может делать такие оценки». Посол также отметила, что на состоянии Саакашвили сконцентрировалось внимание большого количества людей, а нужно подумать о предстоящих выборах.

«Считаю, существует пространство, чтобы пред выборами со стороны партий произошел перенос внимания на отношения с избирателями в плане ознакомления с программами, и важно, чтобы последующий период до выборов был спокойным и соответствовал проведению хороших выборов», — сказала Дегнан.

Напомним, Саакашвили взяли под стражу 1 октября и поместили в тюрьму в Рустави. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще два дела находятся на рассмотрении в суде. Кроме того, экс-президента обвиняют в нарушении госграницы Грузии. При этом Саакашвили назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку.