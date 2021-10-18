Сеул, 18 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1050 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 1030 случаев заражения локальные, ещё 20 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 343 445.

Известно, что это самый низкий суточный показатель с 7 июля, когда в Южной Корее объявили о начале четвёртой волны пандемии коронавируса.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на восемь человек — до 2668 человек. Уровень смертности составил 0,78%.

17 октября в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1437 человек. Число выздоровевших в стране увеличилось до 311 781.