Нью-Йорк, США, 18 октября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Неравномерное распределение вакцин от COVID-19 в мире способствует развитию новых штаммов коронавируса и продолжению связанного с пандемией экономического спада. Об этом 18 октября написал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на своей странице в соцсети Twitter.

UN Photo/Mark Garten Антониу Гутерреш

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"Неравенство (в распределении) вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам COVID-19, обрекая мир на еще большие жертвы и продолжая экономический спад», — говорится в его сообщении.

Также Гутерреш добавил, что, по его мнению, без скоординированного и равного подхода в распределении вакцин «устойчивого сокращения числа случаев» заражения SARS-CoV-2 не удастся добиться ни в одной стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин,скорее всего, пройдёт ревакцинацию от COVID-19.