Москва, 18 октября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы признал банкротом одно из юрлиц медиахолдинга «Эксперт» (издатель журналов «Русский репортёр» и «Эксперт») — ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». В отношении ЗАО было введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Судебное разбирательство по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего должника пройдёт 5 апреля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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Конкурсным управляющим ЗАО назначили Людмилу Мостовую — участника НП СРО АУ «Развитие».

Напомним, инициатором банкротных дел в отношении группы компаний из медиахолдинга год назад стала госкорпорация «ВЭБ.РФ». В основе спора лежал кредит от 2013 года, выданный АО «Группа Эксперт». На момент обращения в суд сумма долга составляла более 771 млн рублей. ЗАО выступало поручителем.

В сентябре 2021 года в качестве кредитора компании также выступила иностранная фирма «Гилкес Лимитед». Её претензии составили 2,181 млрд рублей и фигурировали как долг по договору займа. Офшор сообщал, что кредитовал ЗАО в рамках развития независимого СМИ в России.

Между тем временный управляющий и госкорпорация заявили возражения на требование офшора, указав на наличие «аффилированности между заявителем и должником, корпоративным характером требования компании». В итоге судья отказался включать притязания кипрской фирмы в реестр кредиторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди ответчиков по другим банкротным делами были АО «Коллектив редакции Эксперт» и ООО «Торговый дом группа Эксперт». Все три фирмы на начальном этапе были взяты под наблюдение.