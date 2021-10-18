Лондон, 18 октября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Финансирование строительства новой АЭС в рамках программы по снижению углеродных выбросов Net Zero планирует правительство Великобритании. Об этом 18 октября сообщает газета The Telegraph.

Атомная энергетика

Предполагается, что финансирование будет получено АЭС Sizewell в графстве Саффолк. Это проект британской интегрированной энергетической компании EDF Energy, целиком принадлежащей Франции. Госфинансирование может быть осуществлено не только в виде прямых инвестиций, но и путём ввода гарантированной фиксированной цены на каждую произведённую на АЭС единицу энергии.

Планируется, что мощностей АЭС Sizewell хватит для обеспечения низкоуглеродной энергией примерно шести миллионов домовладений в течение 60 лет. Кроме того, строительство АЭС поможет стране укрепить энергетическую безопасность и создать новые рабочие места.

Точная информация о финансировании может появиться к 2024 году, перед выборами. Ожидается, что в документе будет подробно описан план реализации премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном задачи по снижению углеродных выбросов до «чистого нуля» к 2050 году.

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