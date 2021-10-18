Буэнос-Айрес, 18 октября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес осудил в своём аккаунте в Twitter недавнее решение испанской судебной системы, которая изъяла из школьных библиотек в одном из городов Валенсии книги об «уважении разнообразия». Об этом пишет Prensa Latina.

Various Анти-ЛГБТ

В ряде сообщений в социальной сети Twitter президент раскритиковал действия судебной системы европейского государства, указав, что по указанию крайне правых юристов, связанных с партией Vox, она изъяла из школьных библиотек одного из городов Валенсии книги, пропагандирующие «уважение к многообразию», тем самым ущемив права ЛГБТ.

«Сегодня в Испании происходит так, что либертарианцев дискриминируют и подвергают цензуре. Но хочу сказать, что я отвергаю все попытки дискриминации и цензуры, где бы они ни происходили», — написал Фернандес.

Он отметил, что в число подвергнутых цензуре попала одна из книг бразильского писателя Бруно Бимби «El fin del armario». Он подчеркнул, что Бруно — замечательный журналист, с которым президент познакомился во время дебатов о равных браках и имел удовольствие прочитать книгу, которая очень помогла ему открыть свой разум.

Бимби в ответ заявил, что гордится тем, что в Аргентине есть правительство, которое мужественно защищает свободу, равенство и права ЛГБТ: «Это тоже та жизнь, которую мы хотим».