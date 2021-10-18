Хабаровск, 18 октября, 2021, 03:51 — ИА Регнум. В Хабаровском крае более 5,5 тыс. человек проходят лечение от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Для лечения больных COVID-19 развернуто 1986 коек, свободны — 407. В госпиталях находится 40 тяжелых пациентов, 23 подключено к аппаратам ИВЛ.

Всего получают лечение находится 5545 жителей края, в том числе 1579 стационарно, 3966 — амбулаторно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие выходные, 16−17 октября, зарегистрированы десять летальных случаев от COVID-19.