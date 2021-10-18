Никосия, 18 октября, 2021, 03:07 — ИА Регнум. Граждане, привитые только одной дозой вакцины от COVID-19 приравнены к невакцинированным людям в Республике Кипр. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба минздрава страны.

Кипр

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Решение минздрава, принятое 5 октября, вступает в силу с 18 октября. Начиная с этой даты антиковидные пропуска SafePass, дающие право на посещение подавляющего большинства общественных помещений, включая супермаркеты, магазины промтоваров, офисные помещения, рестораны, кинотеатры, театры, музеи, спорткомплексы и ряд других, смогут получить лишь те, кто привился двумя дозами вакцины от COVID-19.

Ужесточение правил было введено после того, как в стране появились, согласно данным статистики, 11 тыс. человек, которые не стали завершать курс вакцинации, ограничившись только одной дозой препарата. В минздраве предупредили, что защита от COVID-19 после одной дозы вакцины не будет так же эффективна, как после двух, особенно против новых штаммов.

Миздрав Кипра призвал всех привитых одним компонентом вакцины от коронавируса посетить центры вакцинации и завершить курс, как положено по инструкции. Власти Кипра одобрили к применению в государстве вакцины, зарегистрированные Европейским агентством лекарственных средств. Однако для туристов к этим вакцинам приравнены и российская «Спутник V» и китайская Sinopharm.