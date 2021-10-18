Нижний Новгород, 18 октября, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Банкротное дело завода пожарного оборудования Поволжья — ОАО «Арзамасский завод «Легмаш» завершено. Арбитраж Нижегородской области прекратил производство после погашения налоговой задолженности ответчиком, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Претензии налогового органа, поступившие в июне 2021 года, изначально составили 9,501 млн рублей, но позднее сумму уточнили, снизив до 6,322 млн рублей.

«До рассмотрения заявления по существу в материалы дела поступили доказательства погашения задолженности в части. На дату настоящего судебного заседания задолженность по основному долгу составляет менее 300 000 рублей», — отмечается в определении суда.

В связи с тем, что оснований для банкротства больше нет, дело прекратили.

Напомним, завод ведёт свою деятельности с 1956 года. На предприятии на начало 2021 года среднесписочная численность работников составляла более 160 человек. За 2020 год выручка предприятия была 107,176 млн рублей.

На конец 2020 года бенефициарами ОАО были Александр Биричевский (45,73%) и Анатолий Коваленчик (через ООО «АК ФэмилиХолдинг»). Коваленчик в Нижегородской области имеет также активы в сфере платной медицины.