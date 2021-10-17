Москва, 18 октября, 2021, 02:40 — ИА Регнум. Минимальный размер пособия по уходу за ребёнком вырастет на 5,8% до 7 493 рублей начиная с 1 февраля 2022 года. Это следует из опубликованного 18 октября заключения Счетной палаты (СП) «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов».

Infanti.com.br Детское пособие

Максимальный размер пособия составит 31 282 рубля. Для сравнения: в настоящее время минимальный размер пособия — 7 083 рубля, максимальный — 29 600 рублей. Кроме того, будет проиндексировано на 5,8% единовременное пособие при рождении ребёнка, оно возрастёт с 18 886 рублей до 19 981 рубля.

Общие расходы на выплату пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет составят, согласно документу, 169,5 млрд рублей. Расходы на выплату единовременных пособий составят 19,8 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете списания банками единовременных социальных выплат в счет погашения долгов граждан по потребительским кредитам без согласия заёмщика.