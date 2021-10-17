Литл-Рок, США, 18 октября, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Злоумышленник, напавший с ножом на сотрудника полиции, был ликвидирован в городе Форт-Смит в американском штате Арканзас. Об этом 18 октября сообщил журналистам в ходе пресс-конференции глава полицейского управления города Дэнни Бейкер.

Mr Seb Нож

Инцидент произошёл 17 октября днём. Сотрудник полиции, прибывший по вызову на место происшествия, увидел злоумышленника. жестоко избивавшего подростка. Сотрудник полиции приказал правонарушителю остановиться и подошёл к нему с наручниками, чтобы задержать.

Когда полицейский приблизился к правонарушителю, тот неожиданно бросился на сотрудника полиции с ножом и ранил его. Полицейский немедленно открыл огонь по нападавшему и ликвидировал его.

Отмечается, что подросток и сотрудник полиции были госпитализированы с травмами. Подросток, оказавшийся сыном злоумышленника, позднее скончался от полученных травм. При обследовании места происшествия правоохранители обнаружили в соседнем доме убитую женщину. В настоящее время идёт расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нескольких раненных в ходе стрельбы, открытой злоумышленником по посетителям торгового центра в Пенсильвании.