Злоумышленник в Арканзасе ранил полицейского при задержании
Литл-Рок, США, 18 октября, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Злоумышленник, напавший с ножом на сотрудника полиции, был ликвидирован в городе Форт-Смит в американском штате Арканзас. Об этом 18 октября сообщил журналистам в ходе пресс-конференции глава полицейского управления города Дэнни Бейкер.
Инцидент произошёл 17 октября днём. Сотрудник полиции, прибывший по вызову на место происшествия, увидел злоумышленника. жестоко избивавшего подростка. Сотрудник полиции приказал правонарушителю остановиться и подошёл к нему с наручниками, чтобы задержать.
Когда полицейский приблизился к правонарушителю, тот неожиданно бросился на сотрудника полиции с ножом и ранил его. Полицейский немедленно открыл огонь по нападавшему и ликвидировал его.
Отмечается, что подросток и сотрудник полиции были госпитализированы с травмами. Подросток, оказавшийся сыном злоумышленника, позднее скончался от полученных травм. При обследовании места происшествия правоохранители обнаружили в соседнем доме убитую женщину. В настоящее время идёт расследование причин и обстоятельств произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о нескольких раненных в ходе стрельбы, открытой злоумышленником по посетителям торгового центра в Пенсильвании.