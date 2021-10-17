В Германии призвали к диалогу с Москвой по поводу ситуации на газовом рынке
Берлин, 17 октября, 2021, 23:56 — ИА Регнум. Сопредседатель немецкой партии «Союз-90/зеленые» Роберт Хабек призвал власти страны обсудить с Россией ситуацию на газовом рынке Евросоюза. Об этом сообщает телеканал ARD.
Gazprom.ru
«Северный поток»
«Мы зависим от России, она ограничивает поставки газа, хранилища не полностью заполнены, а спрос высок. Действующее правительство ФРГ должно быстро поговорить с Россией по поводу того, чтобы это изменилось», — отметил Хабек в комментарии телеканалу.
Политик также подчеркнул, что по мнению партии, которую он представляет, Москва не может получить разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» в связи с предписаниями Газовой директивы содружества.