Лондон, 17 октября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Более 45 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Британии за последние сутки. Об этом 17 октября свидетельствуют данные правительства страны.

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 45 140 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 8 449 165.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 57 пациентов, общее число жертв эпидемии достигло 138 584.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Британии выявили более 43 тыс. носителей коронавируса.